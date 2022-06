Draymond Green in den NBA-Finals Er legt sich mit allen an

Er steht meist in der Mitte des Feldes. Von dort aus drückt Green entweder vorbei flitzenden Mitspielern den Ball in die Hände, macht ein paar Schritte, um sich einem Gegner in den Weg zu stellen, identifiziert Fehlpaarungen in der gegnerischen Defense, oder er wartet ab und passt dann mit genau dem richtigen Timing in Lücken. Durch Greens Beteiligung entwickelt Golden State Spielfluss im Angriff.

Curry ist der beste Spieler der Warriors, einer der besten der NBA-Historie, das ist unbestritten. Von seiner Anziehungskraft auf Verteidiger geht diese Spielweise aus. Er liefert gute Leistungen, seine Statistiken sind konstant. Wirklich gefährlich wird Golden State aber erst, wenn Green auch gut spielt. Er ist der Katalysator, der das Team auf ein anderes Niveau hebt – zumindest in seiner besten Version.