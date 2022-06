Einen vorzeitigen Vorsprung der Boston Celtics in der Finalserie, die nach dem Modus Best of Seven entschieden wird, konnten die Spieler aus San Francisco damit abwenden. Nach der vierten Begegnung der beiden Teams steht es 2:2. Das fünfte der sieben Spiele steht am Dienstag an, dann wieder in San Francisco. Die noch ausstehenden Partien finden abwechselnd in den beiden Final-Städten statt.