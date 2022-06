Curry entscheidet die Partie nach der Pause

Bester Werfer der Partie war Steph Curry. Nach vergleichsweise bescheidenen 15 Punkten und nur zwei erfolgreichen Dreiern in der ersten Halbzeit führte er sein Team im dritten Viertel an und verbuchte insgesamt 29 Zähler. Im Schlussviertel durfte er sich bereits ausruhen. Bei den Celtics war Jayson Tatum am erfolgreichsten, er kam auf 28 Punkte. Theis spielte etwas mehr als 14 Minuten und kam in dieser Zeit auf fünf Rebounds, eine Vorlage und einen Block.