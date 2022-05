Die Golden State Warriors haben auch das zweite Playoff-Spiel gegen die Dallas Mavericks in der NBA gewonnen. Das Basketball-Team um die Stars Steph Curry und Klay Thompson ging beim 126:117 am Freitagabend (Ortszeit) im letzten Viertel beim Stand von 86:85 erstmals in Führung und ließ die Texaner nicht mehr vorbei.