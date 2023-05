Die Boston Celtics haben sich in Spiel sieben der NBA-Playoffs gegen die 76ers durchgesetzt und stehen in den Finals der Eastern Conference. Angeführt von einem erneut sehr starken Jayson Tatum holte der NBA-Rekordmeister am Sonntag im TD Garden vor den eigenen Fans ein 112:88. Tatum kam auf 51 Punkte und 13 Rebounds und stellte damit einen NBA-Rekord auf – eine bessere Ausbeute in einem Spiel sieben der Playoffs hatte kein Profi vor ihm.