Die Orlando Magic um die deutschen Nationalspieler Franz und Moritz Wagner verloren nach der All-Star-Pause ihr erstes Spiel. 108:121 (52:51) unterlag Orlando daheim gegen die Indiana Pacers. »Nachdem wir einige Würfe verfehlt und nicht das bekommen hatten, was wir wollten, hat sich das auch auf unsere Verteidigung ausgewirkt. Das dürfen wir nicht zulassen«, sagte Franz Wagner zur zweiten Hälfte, in der die Magic entscheidend in Rückstand gerieten. Der Flügelspieler führte mit 21 Zählern sein Team an, sein Bruder Moritz kam auf acht Punkte. Bei den Pacers wurde Daniel Theis nicht eingesetzt.

Der deutsche Center Isaiah Hartenstein holte mit den New York Knicks den fünften Sieg in Folge. Beim 128:106 (73:52) hatten die Knicks keine Probleme mit den New Orleans Pelicans, bereits nach dem ersten Viertel hatte New York 16 Punkte Vorsprung. Hartenstein kam auf vier Zähler und zehn Rebounds.