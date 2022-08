Am 30. Juni, wenige Tage vor Beginn der Transferperiode in der nordamerikanischen Profi-Basketballliga NBA, hatte Durant formell einen Trade zu einem anderen Team gefordert. In der NBA können Spieler nur in Ausnahmefällen durch Ablösesummen aus laufenden Verträgen freigekauft und von anderen Teams verpflichtet werden. Wechsel geschehen meist entweder nach Vertragsende oder durch Trades – Tauschgeschäfte mit Spielern oder Auswahlrechten bei der Draft, der jährlichen Berufung von NBA-Neulingen.