LeBron James und die Lakers Des Königs Probleme

Am Ende eines gebrauchten Abends hilft nur noch ein Sandwich mit Erdnussbutter.

Augenblicke zuvor hat LeBron James noch mit faltiger Stirn und freiem Oberkörper in der Umkleide seiner Los Angeles Lakers gesessen, die Füße in einer Plastikwanne mit Eiswasser, und dem Pulk von Journalisten vor seinem Spind die 102:112-Niederlage zum Auftakt der neuen NBA-Saison erklärt. Ausgerechnet gegen die Clippers, den Stadtrivalen. "Ein wenig rostig" sei sein Wurf nach der langen Pause gewesen, seine drei Ballverluste im letzten Viertel "einfach fahrlässig", die Mannschaft habe noch "viel Luft nach oben".

Fünf Minuten Floskeln, dann zieht die Pressemeute ab, zum nächsten Spind, zum nächsten Stichwortgeber. Und James, endlich so gut wie für sich, kann das in Frischhaltefolie gewickelte Sandwich hervorholen. Mit dem ersten Bissen kommt das Lächeln zurück, ein kleiner, scherzhafter Fluch, dann scheint die Welt wieder in Ordnung.

Die NBA-Spieltagsplaner hatten es nicht gut gemeint mit den Lakers, direkt im Eröffnungsspiel traten sie als Gast in der eigenen Halle an, gegen die Clippers, den hochgerüsteten Nachbarn (Lesen Sie hier mehr über die neuen Machtverhältnisse in der NBA). Der Konkurrent gilt nach der Verpflichtung von Kawhi Leonard, im Juni noch MVP der Finalserie für die Toronto Raptors, und All-Star Paul George vielen Experten als Meisterschaftsfavorit - neben James' Lakers.

Denn auch der 16-fache Titelträger hat nach einer enttäuschenden Vorsaison aufgerüstet: Mit dem krakenhaften Anthony Davis, der aus New Orleans nach Kalifornien kam, weiß James den vielleicht besten Mitspieler seiner langen Karriere an seiner Seite. Um sich den Ausnahmeathleten Davis zu sichern, opferten die Verantwortlichen der Lakers gleich mehrere vielversprechende Jungstars. Sie wissen: Die Zeit ist endlich.

James wird im Dezember 35 Jahre alt, er spielt seine 17. Saison. Zweifellos gehört er nach wie vor zu den besten Spielern der Liga - seine Stellung als alle überragender Ausnahmekönner hat er allerdings in den Augen vieler eingebüßt.

In der Besten-Rangliste, die der amerikanische Fernsehsender ESPN seit 2011 stets vor Saisonstart veröffentlicht, steht James zum ersten Mal nicht auf Platz eins (sondern auf Rang drei). In einer ligaweiten Umfrage unter den General Managern der 30 Teams wurde er hinter Kawhi Leonard nur zum zweitbesten Small Forward gewählt.

Jener Leonard ist es auch, der die Eröffnungspartie am Dienstag prägt, allein im zweiten Viertel versenkt er sieben Würfe in Serie, am Ende kommt er auf 30 Punkte. James hingegen startet wuchtig, trifft mit seinen ersten zwei Versuchen, einen davon gegen den eng verteidigenden Leonard im Rückwärtsfallen, zur Freude der vielen tausend Lakers-Fans auf den Rängen.

Proteste vor der Halle, James schweigt dazu

Doch sein Akku hält nicht. Spektakuläre Defensivaktionen folgen auf einfache Ballverluste, ein missratener Korbleger auf einen wuchtigen Dunking. Als James im dritten Viertel beim Stand von 70:82 aus dem Spiel genommen wird, gelingt den Lakers in rund dreieinhalb Minuten ohne ihn ein 15:0-Lauf. Mit ihm auf dem Parkett gerät das Team wieder ins Hintertreffen. "Es war ein guter Test", sagt James, für den am Ende 18 Punkte, neun Rebounds und acht Assists zu Buche stehen. Für die allermeisten NBA-Spieler wären das hervorragende Werte, für James ist es ein eher unauffälliger Abend. Dennoch sagt er nach dem Spiel: "Ich bin euphorisch, wieder auf dem Platz zu stehen."

Das dürfte auch mit den Diskussionen um ihn in den vergangenen Tagen zusammenhängen. James war in die Kritik geraten, nachdem er den Manager der Houston Rockets, Daryl Morey, öffentlich angegangen war. Morey hatte in einem Tweet Solidarität mit den Protesten in Hongkong bekundet - James konterte, Morey sei "uninformiert", die Aussage "unbedacht" (Lesen Sie hier mehr über die Hintergründe).

Frederic J. BROWN / AFP Unterstützer der Proteste in Hongkong standen vor der Halle: "Für Freiheit kämpfen, für Hongkong einstehen"

Aus Hongkong gab es danach Bilder von aufgebrachten Menschen zu sehen, die James-Trikots verbrannten. Auch Dienstagabend standen Demonstranten vor der Halle, "Für Freiheit kämpfen, für Hongkong einstehen", so der Schriftzug auf ihren T-Shirts. Was James dazu denkt, ist unbekannt - es war bereits im Vorfeld der Partie angekündigt worden, dass er sich zu der Causa nicht mehr äußern werde. Ab sofort zählen also nur Punkte statt Politik.

Stattdessen will James wieder sportlich für Schlagzeilen sorgen. Die Erwartungen sind riesig. Auf dem Hollywood Boulevard, Hausnummer 6544, hat er es bereits in die Riege der Los-Angeles-Lakers-Legenden geschafft. Zumindest als Teil einer Wandmalerei. Auf der grauen Fassade eines Schuhgeschäfts thront James in Überlebensgröße zwischen Earvin "Magic" Johnson und Kobe Bryant, zwei Sportikonen der Stadt. Beide gewannen je fünf Meisterschaften mit den Lakers: Johnson in den Achtzigerjahren, Bryant im 21. Jahrhundert.

James, der zwei Mal mit Miami und ein Mal mit Cleveland den Titel holte, muss erst noch nachziehen.