Direkt nach dem Playoff-Aus gegen die Denver Nuggets hatte James für Aufsehen gesorgt, als er ein mögliches Karriereende nicht ausschließen wollte. »Die Wahrheit ist, dass ich mir diese Frage am Saisonende schon seit ein paar Jahren stelle. Ich habe nur nie offen darüber gesprochen«, sagte James, der sich mit einer Fußverletzung durch die Playoffs schleppte. In der NBA gilt es als offenes Geheimnis, dass James gern mit seinem Sohn LeBron jr. in der NBA zusammenspielen möchte, der 18-Jährige spielt in der kommenden Saison an der University of Southern California Basketball und gilt als sehr talentiert.