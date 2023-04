Mit nur noch theoretischen Chancen auf die Qualifikation für das Play-In und damit eine Resthoffnung auf die Play-offs war es dem Management um Klubboss Marc Cuban offensichtlich wichtiger, die Saisonbilanz nicht zu gut werden zu lassen. Grund dafür war eine alte Transfervereinbarung mit den New York Knicks.

Chancen auf Toptalent Wembanyama

Sollte Dallas beim Draft nach Saisonende erstmals jenseits der Top Ten ein Zugriffsrecht auf einen jungen Spieler haben, geht dieser sogenannte Pick an die Knicks. Sind die Mavericks aber unter den ersten zehn Teams, die auswählen dürfen, behalten sie dieses Recht. Je schlechter ein Team in der Saison abschneidet, desto früher darf es beim Draft auswählen. In der NBA wird das Erstzugriffsrecht zudem unter den schlechtesten Teams verlost. Das Ex-Team von Dirk Nowitzki hätte mit Glück also auch die Chance auf das französische Ausnahmetalent Victor Wembanyama.