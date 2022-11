Dank einer weiteren Ausnahmeleistung von Luka Dončić und der guten Abwehrarbeit des deutschen Basketballnationalspielers Maxi Kleber haben die Dallas Mavericks erstmals in dieser NBA-Saison zwei Spiele in Serie gewonnen. Gegen die Utah Jazz holten die Mavs am Mittwochabend ein 103:100 – Kleber verteidigte den letzten Fehlwurf der Jazz und Dončić sammelte 33 Punkte.