Auf dem Weg in die NBA-Finals hat Miami Heat im Duell mit den Boston Celtics ein Entscheidungsspiel erzwungen.

Das Team um den überragenden Jimmy Butler holte in Boston am Freitagabend ein 111:103 und glich in der Serie damit zum 3:3 aus. Die Entscheidung, wer gegen die Golden State Warriors um den NBA-Titel spielt, fällt nun am Sonntag (Ortszeit) in Miami.