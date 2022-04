Dieser Wutausbruch wird teuer: Miles Bridges, Basketballprofi bei den Charlotte Hornets in der amerikanischen NBA, hatte nach dem Verpassen der Playoffs im Spiel bei den Atlanta Hawks (103:132) in einem Wutanfall seinen Mundschutz in Richtung der Zuschauer geworfen – und eine Frau getroffen. Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA verhängte für den Ausraster eine Strafe von 50.000 US-Dollar. Es ist die höchste individuelle Strafe, die die NBA in dieser Saison gegen einen Spieler für ein Vergehen ausgesprochen hat.