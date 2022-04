NBA-Playoffs Atlanta Hawks gewinnen nach Bombenalarm

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die Hawks um Topscorer Trae Young (24 Punkte) gewannen die mit knapp 45 Minuten Verspätung begonnene Begegnung mit ihrem letzten Angriff 111:110. 16 Punkte Vorsprung reichten den Heat nicht zum Sieg. Durch seinen ersten Erfolg im dritten Spiel der Best-of-seven-Serie um den Einzug ins Viertelfinale verkürzte das Ex-Team von Nationalspieler Dennis Schröder auf 1:2.

Suns tun sich unerwartet schwer

Die Phoenix Suns haben mit viel Mühe in der Playoff-Serie gegen die New Orleans Pelicans erneut die Führung übernommen. Nach der unerwarteten Niederlage und dem Ausgleich im zweiten Spiel am Dienstag holte das beste Team der NBA-Hauptrunde ein 114:111 in New Orleans.