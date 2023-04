Im zweiten Spiel der Nacht sorgte Miami Heat für eine faustdicke Überraschung und erhöhte durch einen 119:114-Heimsieg gegen Hauptrundensieger Milwaukee Bucks seine Führung in der Serie auf 3:1. Miami-Star Jimmy Butler überragte mit 56 Punkten – der viertbeste Wert in der Geschichte der NBA-Play-offs. »Wir wissen, wozu wir fähig sind. Auswärts werden Titel gewonnen – wir haben eine Chance«, sagte Butler mit Blick auf den ersten Matchball Miamis in der Nacht auf Donnerstag in Milwaukee. Miami lag zwischenzeitlich bereits mit 14 Punkten zurück. Einen solch deutlichen Rückstand hatte das Team aus Florida in der laufenden Saison bisher noch nicht aufgeholt.