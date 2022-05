Die Memphis Grizzlies haben gegen die Golden State Warriors dank eines stark aufspielenden Ja Morant die Serie ausgeglichen. Durch das 106:101 holten die Grizzlies ihren ersten Sieg und glichen vor den anstehenden beiden Partien in San Francisco aus. Memphis hatte die Begegnung drei Viertel lang kontrolliert, ehe die Warriors um Steph Curry im letzten Viertel erstmals selbst in Führung gingen und sich ein Hin und Her entwickelte.