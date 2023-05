Schröder ersetzte in der Startaufstellung den in der Offensive zuletzt schwach spielenden Jarred Vanderbilt und hatte mit seiner Aggressivität und Geschwindigkeit Anteil am Raketenstart der Lakers. Beim 27:10 im ersten Viertel lagen die Gastgeber gegen das Team um Stephen Curry und Draymond Green bereits 17 Zähler vorne und begeisterten die Zuschauer in der Crypto.com-Arena mit einer gelungenen Aktion nach der anderen.