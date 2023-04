Ja Morant geht mit unter

Die Grizzlies waren als zweitbestes Hauptrundenteam im Westen deutlich höher gesetzt als die Lakers, die in der regulären Saison lange um den Einzug in die Playoffs bangen mussten. Zwei Tage nach der 99:116-Niederlage in Memphis zeigten die Lakers in Spiel sechs von Beginn an eine aggressive Einstellung.

Insbesondere Anthony Davis überragte in der Defensive und kam auf starke fünf Blocks sowie 14 Rebounds und 16 Punkte. Bester Werfer war D’Angelo Russell mit 31 Punkten. Bei 32 Punkten Vorsprung setzte Lakers-Trainer Darvin Ham neun Minuten vor Schluss seine Stars auf die Bank und brachte die Reservisten, da hatten sich die Grizzlies um Topstar Ja Morant (zehn Punkte) bereits aufgegeben.