Die Los Angeles Lakers mit Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder sind in den NBA-Playoffs nur noch einen Sieg vom Einzug ins Finale der Western Conference entfernt. Der Rekordmeister der nordamerikanischen Basketball-Liga (NBA) gewann trotz zwischenzeitlich zwölf Punkten Rückstand in der zweiten Halbzeit noch 104:101 gegen die Golden State Warriors und führt in der Best-of-Seven-Serie nach Siegen 3:1. Zum Weiterkommen muss eine Mannschaft viermal gewinnen, die nächste Partie findet in der Nacht zu Donnerstag in San Francisco statt.