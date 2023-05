Jokić und Murray ragen bei Denver heraus

»Es ging um Disziplin und notwendige Anpassungen«, sagte Nuggets-Profi Jamal Murray, der in den ersten drei Vierteln auf nur 14 Punkte kam und am Ende 37 Zähler beisteuerte. Superstar Nikola Jokić stand am Ende bei 23 Zählern, 17 Rebounds und zwölf Assists – es war das 13. Triple Double von Jokić in einem Playoff-Spiel, nur James und Magic Jones gelangen jemals mehr.