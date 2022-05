Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Dreier und Verteidigung, auch das sind Parallelen zum Mavericks-Run 2011: Zwar hatten Nowitzki und Doncic mit Jason Terry (17,5 Punkte) und Jalen Brunson (22,3) solide Scorer an der Seite, doch ihre Co-Stars sind beziehungsweise waren das Shooting und die Defense des Teams. Das weiß auch Doncic. Im Anschluss an sein »Natürlich«-Statement sprach er nicht über sich selbst, sondern über die »phänomenale« Verteidigung seiner Kollegen.

40,9 Dreier pro Partie nimmt Dallas in den Playoffs, der mit Abstand höchste Wert aller Teams. Zwar schwankt die Trefferquote von Spiel zu Spiel, doch der Durchschnitt von 37,2 Prozent ist stark. Großen Anteil daran hat Nationalspieler Maxi Kleber, der bei einem beachtlichen Volumen von 4,5 Abschlüssen auf 47,6 Prozent erfolgreiche Dreier kommt – Bestwert im Team. Kleber, der als Center oder Power Forward spielt, bindet oft den besten großen Verteidiger des Gegners an der Dreierlinie und verschafft Doncic so Platz unter dem Korb.

Neben dem Scoring trägt Doncic auch als Spielmacher die Hauptlast in der Mavericks-Offense: Fast jeder Angriff läuft über ihn und endet in der Regel mit einem Abschluss des Slowenen oder einem Pass hinter die Dreierlinie, wo die vielen Schützen des Teams lauern.

Was passiert, wenn einer dieser Co-Stars nicht liefert, zeigte sich in Spiel eins der Conference Finals: 87:112 wurde Dallas von den Warriors geschlagen, hauptsächlich, weil die Dreier nicht saßen. So konnte sich der Gegner zunehmend darauf konzentrieren, Doncic den Weg in die Zone zu versperren. Hatte er mit 18 Punkten im ersten Durchgang noch gut dagegengehalten, kam in Halbzeit zwei nur noch ein einziger erfolgreicher Abschluss dazu.

Spiel zwei verlief knapper, doch auch dieses verloren die Mavericks (117:126), und das trotz eines Super-Doncic’ (42 Punkte) und eines gut fallenden Dreiers. Anders als Nowitzki, der 2011 in den Conference Finals auf einen unerfahrenen Gegner traf, Oklahoma City Thunder, bekommen es die Mavs diesmal mit einem Togegner zu tun. Mit dem noch immer intakten Teamkern aus Steph Curry, Klay Thompson und Draymond Green gewann Golden State bereits drei Meisterschaften (2015, 2017, 2018).

Ein Doncic allein wird nicht reichen

Ab einem gewissen Niveau ist selbst ein Über-Doncic zu wenig. Zwar musste auch Nowitzki oft den Alleinunterhalter mimen, doch im Vergleich hatte er 2011 wesentlich stärkeren Support: Die meisten Assists im Team gab Jason Kidd, jetzt Coach der Mavericks. Die meisten Steals ebenfalls. Bester Rebounder war Tyson Chandler. Nowitzki mag der überragende Spieler gewesen sein, aber die Nebenrollen waren exzellent besetzt.

Im aktuellen Mavs-Team steht in all diesen Kategorien derselbe Name an der Spitze: Luka Doncic.

Bei all den Parallelen zum Titeljahr 2011 ist das ein signifikanter Unterschied. Wahrscheinlich ist er auch der entscheidende in der Frage, ob Dallas in diesem Jahr das beste NBA-Team ist.