NBA-Playoffs Miami Heat erster Halbfinalist, Dallas Mavericks retten sich in Spiel sieben

Die Miami Heat haben als erstes Team das Conference Finale der Playoffs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erreicht. Mit einem 99:90 (49:48)-Sieg bei den Philadelphia 76ers am Donnerstagabend (Ortszeit) gewannen die Heat die Viertelfinal-Serie mit 4:2.

Der nächste Gegner der Heat steht frühestens in der Nacht von Freitag auf Samstag (MESZ) fest, wenn die Milwaukee Bucks ihr sechstes Spiel gegen die Boston Celtics im zweiten Halbfinale der Eastern Conference bestreiten. Bislang führen die Bucks um Starspieler Giannis Antetokounmpo mit 3:2.

Mavericks gleichen Serie aus

Derweil haben die Dallas Mavericks mit einem deutlichen 113:86 (60:45) in ihrer Viertelfinal-Serie gegen die Phoenix Suns ein entscheidendes Spiel sieben erzwungen. Bislang haben beide Teams in der Serie ihre Heimspiele gewonnen – Spiel sieben steigt am Sonntag in Phoenix. Die Suns waren als bestes Team der regulären Saison in die Playoffs eingezogen.