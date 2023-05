Rekordmeister Boston Celtics hat in den Play-offs unterdessen einen wichtigen Schritt in Richtung Halbfinale gemacht. In Spiel drei gegen die Philadelphia 76ers um den frisch gebackenen MVP Joel Embiid gewann der letztjährige Finals-Teilnehmer auf fremden Parkett mit 102:114 und stellte in der Best-of-seven-Serie auf 2:1.

Boston konnte sich bei seinem Auswärtssieg auf eine starke Teamleistung verlassen. Topspieler Jayson Tatum erzielte 27 Punkte und zehn Rebounds, Jaylen Brown steuerte als zweitbester Werfer 23 Zähler bei. Die 30 Punkte, 13 Rebounds und vier Blocks von Embiid, der kürzlich erstmals zum wertvollsten Spieler der regulären Saison gewählt worden war, reichten den 76ers nicht. James Harden hatte wie schon in Spiel zwei der Serie einen schwachen Abend in der Offensive und traf nur drei seiner 14 Würfe aus dem Feld.