Pünktlich zum Beginn der NBA -Play-offs steht Superstar Stephen Curry vor seinem Comeback. Der Point Guard der Golden State Warriors ist »sehr optimistisch« und kündigte nach seiner Verletzung am linken Fuß eine Rückkehr für den Auftakt der Meisterrunde am Sonntag gegen die Denver Nuggets an.

Auch Trainer Steve Kerr hofft, Curry im Eröffnungsspiel gegen die Nuggets im Chase Center einsetzen zu können. Currys Fuß ist vier Wochen später immer noch empfindlich, und er hatte auch mit einer Knochenprellung zu kämpfen, die ihn für fast drei Wochen an einen Gehschuh fesselte. »Viele Jungs werden nach einem Monat Pause nach zwei Minuten konditionelle Probleme kriegen«, sagte Kerr. »Aber Steph ist in so großartiger Form, er hat so ein unglaubliches Fundament in Sachen Kondition.«