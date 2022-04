Mit einer Protestaktion hat eine Tierschützerin beim NBA-Playoffspiel der Memphis Grizzlies gegen die Minnesota Timberwolves für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die 19 Jahre alte Frau kettete sich am Samstag (Ortszeit) an eine Basketball-Korbanlage – die Partie musste daher im zweiten Viertel vorübergehend gestoppt werden. Sicherheitskräfte entfernten zunächst die um den Hals geschlungene Kette und führten die Frau aus der Halle. Anschließend wurde sie festgenommen.

Der Aktivistin wird nun ungebührliches Verhalten und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Sie gehört zu einer Gruppe von Tierrechtlern, die gegen Zustände auf Produktionsstätten protestieren. Auch dem Mitbesitzer der Timberwolves, Glen Taylor, gehören Tierbetriebe. Dem 80-Jährigen gehört eine Hühnerfarm in Iowa, zuletzt sollen dort wegen der Vogelgrippe 5,3 Millionen Tiere getötet worden sein. Auf dem T-Shirt der Frau war der Spruch »Glen Taylor Roasts Animals Alive« (Glen Taylor grillt lebende Tiere) zu lesen.

Vor einigen Tagen gab es bereits eine ähnliche Aktion bei einem Spiel der Timberwolves: Eine Frau hatte sich aus Protest selbst am Parkett festgeklebt. Sie soll derselben Tierschutzorganisation angehört haben.

Timberwolves starten mit Auswärtssieg – Memphis ist Favorit Sportlich gesehen holten die Timberwolves beim 117:130 einen wichtigen Auswärtssieg zum Start ihrer Serie in der Eastern Conference. Insbesondere Karl-Anthony Towns und Andrew Edwards hatten starke Auftritte – Towns kam auf 29 Punkte und 13 Rebounds, Edwards war mit 36 Punkten bester Werfer der Partie. Bis auf zwei kurze Phasen im zweiten Viertel lagen die Gäste nicht in Rückstand und setzten die Grizzlies vor dem zweiten Spiel am Dienstag schon mal unter Druck. Dabei ist das Team aus Memphis um seinen Star Ja Morant theoretisch klarer Favorit gegen die Timberwolves, die sich erst im Play-In gegen die Los Angeles Clippers ein Playoff-Ticket gesichert hatten.

Im Spiel der Philadelphia 76ers gegen die Toronto Raptors hatten die Gastgeber mit 131:111 das bessere Ende für sich. Nach dem Start übernahm die Mannschaft um die beiden Stars Joel Embiid und Kyrie Irving direkt die Kontrolle. Embiid kam als Center auf gute 19 Punkte und 15 Rebounds, Mann des Spiels aber war Tyrese Maxey mit 38 Punkten für die 76ers. Harden hatte 22 Punkte, Tobias Harris kam auf 26 Zähler. Die Raptors bekamen die vielen Angriffsoptionen nicht verteidigt. Erstmals seit mehr als zwei Monaten kam auch Isaac Bonga wieder zum Einsatz für Toronto, konnte in seinen weniger als drei Minuten aber nur wenig ausrichten und verwandelte nur zwei Freiwürfe.

Curry mit Comeback für Golden State Warriors In der Western Conference verloren die Dallas Mavericks ohne ihren verletzten Star Luka Doncic das erste Playoff-Spiel gegen die Utah Jazz mit 93:99. Das Team um den deutschen Nationalspieler Maxi Kleber kassierte vor den eigenen Fans ein 93:99. Klebers Comeback nach seiner Pause wegen Problemen am Sprunggelenk war defensiv gut und offensiv ausbaufähig. Doncic könnte im zweiten Spiel am Montag wieder dabei sein. Eine zweite Niederlage zu Hause dürfen sich die Mavericks dann nicht erlauben, wenn sie erstmals seit der Meisterschaft mit Dirk Nowitzki 2011 wieder in die zweite Runde der Playoffs einziehen wollen.

Den Auftakt gewonnen und ein Comeback ohne großen Druck erlebte dagegen Superstar Steph Curry: Für die Golden State Warriors lief der Start in die Serie gegen die Denver Nuggets mit 123:107 nahezu perfekt. Der Superstar kam beim 123:107 nach überstandener Verletzung am Fuß erstmals seit dem 16. März wieder zum Einsatz. Als Spieler von der Bank verbuchte er in etwas mehr als 21 Minuten auf dem Feld 16 Punkte, drei Rebounds und vier Vorlagen. Die Warriors hatten die Partie in der zweiten Halbzeit komplett im Griff und profitierten vor allem von der starken Leistung von Jordan Poole, der auf 30 Punkte kam. Die Nuggets um Nikola Jokic hatten keine Antwort auf die vielen Angriffsoptionen der Gastgeber.

Im Modus best-of-seven kommen die Mannschaften in die nächste Runde, die zuerst vier Siege haben.