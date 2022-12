Rudelbildung in der NBA Moritz Wagner für zwei Spiele gesperrt

Hayes hatte Moritz Wagner an den Hinterkopf geschlagen, wonach der Center der Magic benommen in die Bank der Pistons fiel. Vorausgegangen war in der Partie der beiden Teams am Mittwoch (Ortszeit) ein Foul Wagners, der Hayes beim Zurücklaufen durch einen Hüftcheck ins Seitenaus befördert hatte (Die Szene können Sie hier im Video sehen).