Während seiner einjährigen Suspendierung darf Sarver weder an Spielen noch an Trainingseinheiten teilnehmen und sich auch nicht in NBA- oder WNBA-Büros, Arenen oder Trainingseinrichtungen aufhalten. Er darf in keiner Weise mit den Geschäften oder dem Basketballbetrieb der Teams zu tun haben und nicht an den Vorstandssitzungen der beiden Ligen teilnehmen. Außerdem muss Sarver an einem Schulungsprogramm absolvieren, das sich auf Respekt und angemessenes Verhalten am Arbeitsplatz konzentriert.