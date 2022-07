Aller Mega-Deals zum Trotz gehörte die meiste Aufmerksamkeit am ersten Tag des geöffneten Transferfensters in der NBA Kevin Durant. Denn der 33 Jahre alte Superstar, einer der besten Basketballer der Geschichte, will die Brooklyn Nets verlassen. Diesen Wunsch habe er beim Team hinterlegt, berichteten die großen US-Medien wie »New York Times«, »Washington Post« und ESPN am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf eigene Quellen.