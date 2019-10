Die dominanten Jahre der Golden State Warriors mit drei NBA-Meisterschaften zwischen 2015 und 2018 sowie fünf Finalteilnahmen in Folge scheinen vorbei zu sein. In der neuen Saison ist der Kampf um den Titel so offen wie selten - und nun erlebt Golden State auch noch einen harten Rückschlag.

Superstar Stephen Curry zog sich bei der 110:121-Heimniederlage gegen die Phoenix Suns einen Handbruch zu und droht dem Vizemeister für längere Zeit auszufallen. Der 31-Jährige stieß bei einem Korblegerversuch mit Suns-Center Aron Baynes zusammen. Beim Sturz auf das Parkett landete der 2,08 Meter große und 117 Kilogramm schwere Baynes auf Currys linker Hand. Er versuchte zunächst weiterzuspielen, musste das Parkett aber nach ein paar Minuten verlassen.

AP Photo/Ben Margot Der Sturzmoment: Aron Baynes fällt auf Stephen Curry

Nach einer Kernspintomographie soll laut einer Mitteilung der Warriors entschieden werden, ob Curry operiert werden muss. Davon hängt auch die Ausfallzeit ab. "Du weißt, dass es ein schlimmer Abend ist, wenn ein 30:1-Lauf des Gegners nicht das Schlimmste ist, was im Spiel passiert", hieß es in einem Statement der Warriors. "Es war auf vielen Ebenen ein schwieriger Saisonstart für uns", sagte Coach Steve Kerr. "Und dies bringt uns nun offensichtlich in eine schwierige Situation."

Nach dem Abgang von Kevin Durant zu den Brooklyn Nets und dem Kreuzbandriss von Klay Thompson ist Currys Verletzung ein weiterer Dämpfer für die Hoffnungen der Warriors auf den NBA-Titel.

Einen Rückschlag mussten auch die Washington Wizards mit einem Negativrekord hinnehmen. Das Team aus der US-Hauptstadt unterlag den Houston Rockets 158:159, erst einmal hat eine Franchise in der NBA trotz einer solchen Ausbeute verloren. Am 2. November 1990 unterlagen die Denver Nuggets den Golden State Warriors 158:162.

Beim Duell, das wegen fehlender Abwehrarbeit eher den Charakter eines Allstar-Games hatte, gab es einen weiteren Rekord. Der bisherige Höchstwert bei Partien, die mit einem Punkt Unterschied gewonnen wurden, waren zusammengerechnet 311 Punkte. Am 16. März 1984 hatten die Chicago Bulls die Portland Trail Blazers 156:155 geschlagen.

Bonga und Wagner treffen

Für die Wizards punkteten auch die deutschen Spieler Isaac Bonga und Moritz Wagner. Bonga kam als Starter auf sechs Punkte, Bankspieler Wagner machte zwölf. Topscorer des Spiels war Rockets-Superstar James Harden (59), bei den Gastgebern sorgte Bradley Beal für die größte Ausbeute (46).

Ebenfalls eine Niederlage gab es für Dennis Schröder. Mit Oklahoma City Thunder verlor der Spielmacher 99:102 gegen Portland. Der zuletzt gut aufgelegte Braunschweiger verbuchte 17 Punkte und vier Rebounds, traf aber nur sechs von 17 Würfen aus dem Feld. OKC hat bislang erst ein Saisonspiel gewonnen.