Basketball-Superstar Stephen Curry wird den Golden State Warriorsdurch seinen Handbruch für mindestens drei Monate fehlen. Das twitterte der NBA-Klub. Der 31-Jährige hatte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei der 110:121-Niederlage gegen die Phoenix Suns verletzt und wurde bereits am Freitag operiert.

Damit fällt Curry für einen Großteil der Regular Season aus. Bis zum 15. April wird in der nordamerikanischen Liga die reguläre Saison gespielt, ehe am 18. April die Playoffs starten. Wann der 31-Jährige wieder einsatzbereit sein soll, ist nicht bekannt. Nach den drei Monaten werde es ein Update seitens des Vereins geben, hieß es.

Gegen die Suns stieß der 31-Jährige bei einem Korblegerversuch mit Suns-Center Aron Baynes zusammen. Beim anschließenden Sturz auf das Parkett landete der 2,08 Meter große und 117 Kilogramm schwere Baynes auf Currys linker Hand. Curry spielte zunächst weiter, musste das Parkett aber nach wenigen Minuten verlassen. Für die Warriors ist der Ausfall des Aufbauspielers ein schwerer Rückschlag.

Der Meister von 2017 und 2018 galt auch vor der neuen Saison als Titelanwärter, war aber durch den Abgang von Kevin Durant und die schwere Verletzung von Klay Thompson schwächer einzuschätzen als in den Vorjahren. Bereits die Finals der vergangenen Saison hatte Golden State gegen die Toronto Raptors verloren.

In die neue Ära in San Francisco, in das die zunächst in Oakland beheimateten Warriors umgezogen sind, ist die Franchise ohnehin schlecht gestartet. In den ersten vier Spielen gelang nur ein Sieg. Deswegen dürfte der Ausfall von Curry noch schwerer wiegen als ohnehin schon.