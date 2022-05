Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Im Vorfeld der Partie hatte Cheftrainer Steve Kerr für Aufsehen gesorgt, als er in einer viel beachteten Pressekonferenz den US-Senatoren nach dem Amoklauf an einer Schule in Uvalde schwere Vorwürfe machte.

»Ich bin es so leid«, hatte der 56-Jährige, den Tränen nahe, gesagt. »Ich bin es so leid, hier zu sitzen und den am Boden zerstörten Familien beste Wünsche zu übermitteln. Ich bin die Schweigeminuten so leid. Genug!«. Die von seinem Klub in den Sozialen Medien verbreitete Rede wurde allein auf Twitter mehr als eine Million mal geklickt.