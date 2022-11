Nash ist schon seit 1996 in der NBA aktiv. In einem Jahrgang mit den Legenden Kobe Bryant, Allen Iverson und Ray Allen kam der Aufbauspieler an 15. Stelle der Draft zu den Phoenix Suns. Von dort wechselte er zwei Jahre später zu den Dallas Mavericks, wo er sechs Jahre lang mit Dirk Nowitzki zusammenspielte. Nash kehrte zu den Suns zurück und prägte im Hochtempospiel unter Trainer Mike D'Antoni den modernen Basketball, wurde 2005 und 2006 als wertvollster Spieler (MVP) der NBA ausgezeichnet. Für einen Titel reichte es während der aktiven Laufbahn aber nie – erst als Co-Trainer bei den Golden State Warriors (2017 und 2018).