NBA-Superstar LeBron James »Ich will ein Team in Vegas besitzen«

Der viermalige NBA-Champion LeBron James träumt von einem eigenen Basketball-Team in Las Vegas. »Ich würde gerne eine Mannschaft besitzen. Ich will ein NBA-Team kaufen, ganz klar. Und ich möchte, dass es in Vegas sein wird«, sagte der 37 Jahre alte Basketballer in einem aufgezeichneten Gespräch für die Reihe »The Shop«, die in den USA am Freitagabend (Ortszeit) veröffentlicht wird.