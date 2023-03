Ärger für NBA-Profi Ja Morant: Der 23 Jahre alte zweifache All-Star, der bei den Memphis Grizzlies als Point Guard spielt, wird die nächsten beiden Spiele seines Teams verpassen. Der Grund dafür ist ein Live-Video bei Instagram, in dem Morant sich am Samstagmorgen in einem Nachtclub mit einer Waffe zeigte und für das die Grizzlies ihren Starspieler prompt suspendierten. Morant muss während der Spiele am Sonntag gegen die Los Angeles Clippers sowie am Dienstag gegen die Los Angeles Lakers zusehen.