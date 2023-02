Irving verbreitete antisemitische Inhalte

Ende 2022 hatte Irving den als antisemitisch eingestuften Film »Hebrews to Negroes: Wake Up Black America« via Twitter verbreitet. Dafür war er nicht nur von den Nets vorübergehend suspendiert worden, sondern hatte auch einen Werbevertrag mit dem Sportartikelhersteller Nike eingebüßt.

Später spendete er 500.000 US-Dollar an Organisationen, die sich gegen Hass und Intoleranz in der Gesellschaft einsetzen und teilte mit: »Ich lehne alle Formen von Hass und Unterdrückung ab und stehe stark zu Gemeinschaften, die jeden Tag an den Rand gedrängt und betroffen sind.«