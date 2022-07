Bidens Gespräch mit Cherelle Griner folgte auf den persönlichen Appell von Brittney Griner an den Präsidenten in einem handgeschriebenen Brief, den das Weiße Haus am Montag erhielt. Griner sagte in dem Brief, dass sie befürchte, für immer in Russland inhaftiert zu sein und bat Biden, »mich und die anderen amerikanischen Gefangenen nicht zu vergessen«.