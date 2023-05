Die Golden State Warriors haben sich in den NBA-Playoffs auch dank 50 Punkten von Basketball-Star Stephen Curry gegen die Sacramento Kings durchgesetzt. In der nächsten Runde trifft der Titelverteidiger nun auf die Los Angeles Lakers um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder. Im entscheidenden Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Kings holten die Warriors am Sonntag (Ortszeit) ein 120:100 und entschieden die Serie mit 4:3 für sich.