Curry wird definitiv die Begegnung der Warriors am Montag (Ortszeit) gegen Oklahoma City Thunder verpassen, weitere Informationen bezüglich einer Rückkehr will Golden State »in den kommenden Tagen« mitteilen.

Laut ESPN soll Curry mindestens bis zum Allstar-Game in Salt Lake City am 19. Februar (Ortszeit) ausfallen. Es wäre nicht überraschend, wenn er diese Showveranstaltung ausfallen lassen und sich stattdessen auf seine Genesung konzentrieren würde. Durch die All-Star-Pause hätte er nahezu eine Woche Erholungszeit gewonnen, ohne seinem Team in Punktspielen zu fehlen. Für die Mannschaft wäre also zumindest der Zeitpunkt der Verletzung Glück im Unglück.