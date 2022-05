Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

»Ich bin es so leid«, sagte der 56-Jährige, den Tränen nahe. »Ich bin es so, leid, hier zu sitzen und den am Boden zerstörten Familien beste Wünsche zu übermitteln. Ich bin die Schweigeminuten so leid. Genug!«. Während seiner Rede schlug der ehemalige Basketballprofi immer wieder mit Nachdruck auf den Tisch vor ihm.

Die eigene Macht wichtiger als Menschenleben

Mit Blick auf die Republikaner sagte Kerr: »Es gibt derzeit 50 Senatoren, die sich einer Abstimmung über H.R.8 verweigern. Das ist eine Regelung zu Überprüfungen beim Waffenkauf, die das Repräsentantenhaus längst verabschiedet hat. Es gibt einen Grund, warum sie nicht abstimmen: Um an der Macht zu bleiben.«

An den Minderheitsführer der Republikaner im Senat gewandt, legte Kerr nach: »Ich frage Sie, Mitch McConnell und all die Senatoren (…): ›Wollen Sie ihre eigene Machtgier über das Leben unserer Kinder, unserer Älteren und unserer Kirchenbesucher stellen?‹ Denn danach sieht es aus.« Mit den letzten Beispielen ging Kerr auf Todesschüsse in den Bundesstaaten New York und Kalifornien in den vergangenen Wochen ein.