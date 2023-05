Die Telekom Baskets Bonn haben die Champions League gewonnen und ihren ersten Titel der Vereinsgeschichte geholt. Beim Final Four in Malaga feierte das Team von Trainer Tuomas Iisalo im Endspiel einen 77:70 (37:28)-Sieg gegen Hapoel Jerusalem aus Israel. Bonn sorgte nach acht verlorenen Finals für eine doppelte Premiere, nie zuvor hat eine deutsche Mannschaft in diesem Wettbewerb triumphiert.