Matchwinner beim Schaulaufen der Stars um Anthony Davis, James und Co. waren vor 18.487 Zuschauenden in Memphis zwei Akteure: Forward Rui Hachimura (29 Punkte) und Guard Austin Reaves (23 Punkte) bekamen die Grizzlies zu keinem Zeitpunkt in den Griff. Vor allem in der Schlussphase saß bei den beiden jeder Wurf. Schröder steuerte sieben Punkte und vier Assists bei.