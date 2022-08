Vergangenes Jahr war Timanowskaja bei den Olympischen Spielen in Tokio beinahe verschleppt worden . Nach öffentlicher Kritik an belarussischen Sportfunktionären wurde sie von den Vertretern des Nationalteams zum Flughafen gebracht, wo sie Schutz bei der japanischen Polizei suchte. »Ich habe Angst, dass sie mich in Belarus womöglich ins Gefängnis sperren«, sagte sie damals dem Sport-Telegram Tribuna. Timanowskaja floh nach Warschau, wo sie mit ihrem Ehemann unter Personenschutz lebte.

Der SPIEGEL traf Timanowskaja dort im September 2021. Lesen Sie hier den Text dazu .