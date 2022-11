Als Bernhard Langer 1976 seine Karriere als Profigolfer begann, gewann Björn Borg in Wimbledon, Mönchengladbach wurde deutscher ­Fußballmeister, Olympiagold im 100-Meter-Lauf der Frauen ging an Annegret Richter, BRD. Seither hat die Welt sich verändert; Langer ist einfach geblieben. Anfang November holte er beim Turnier in Boca Raton den 44. Sieg auf der US-Profitour für Senioren. Zu bestaunen ist das Glück eines Mannes, der längst nur noch Rekorde bricht, die er selbst aufgestellt hat.