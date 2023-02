»Es war heute richtig hart. Es war ein cooles Rennen und so von vorne weg ist das bei der Atmosphäre richtig, richtig cool«, sagte Herrmann-Wick im ZDF. »Ich wollte am Ende schon treffen, aber ich habe den Kürzeren gezogen.« Es sei bei der enormen Belastung »nicht so einfach« gewesen. »Ich habe auf der Schlussrunde noch mal alles rausgehauen«, sagte sie. Aber die Kraftanstrengung brachte sie nicht mehr nah genug an Simon heran. »Ich merke schon, die Beine brauchen auch mal bisschen Erholung«, sagte Herrmann-Wick und lobte die deutschen Fans: »Das war der Gipfel der Stimmung.«