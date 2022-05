Big-Wave-Surfer Sebastian Steudtner Weltrekord und eine Videobotschaft von Jürgen Klopp

26,21 Meter – so hoch war diese Welle, die der gebürtige Nürnberger Sebastian Steudtner am 29. Oktober 2020 im portugiesischen Nazaré gesurft hat. Eineinhalb Jahre später hat eine Jury ihm nun bestätigt: das ist der neue Weltrekord. Diesen hielt bislang der Brasilianer Rodrigo Koxa, er hatte 2017 ebenfalls in Nazaré eine 24,4 Meter hohe Welle gesurft.

Mit ungefähr 80 Kilometern pro Stunde ritt Steudtner über die Welle, der mit 16 Jahren nach Hawaii auswanderte, um Surfen zu lernen. Er lebt seit Jahren in Nazaré, einem der weltweit besten Spots für Big-Wave-Surfer. Fußballtrainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool gratulierte ihm persönlich. Der Hintergrund: Sebastian Steudtner hatte dem FC Liverpool zuvor beim Training beigebracht, in schwierigen und herausfordernden Situationen Ruhe zu bewahren.

Jürgen Klopp, Fußballtrainer: »Hallo Sebastian, seit wir, also der FC Liverpool und ich, uns getroffen haben, reiten wir auf einer hohen Welle. Aber wir werden niemals die Höhe deiner Welle erreichen. 26, 21 Meter, das ist verrückt. Herzlichen Glückwunsch von ganzem Herzen!«

Für einen neuen Rekord will Steudtner ein schnelleres Surfbrett einsetzen. Die Zeit dafür könnte im Herbst kommen – dann beginnt in Nazaré die nächste Saison der Riesenwellen.