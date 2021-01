Herrmann bei Vendée Globe vor Zieleinfahrt »Jetzt habe ich wirklich die Nase voll«

Wenige Tage vor der Zieleinfahrt in den französischen Hafen Les Sables-d'Olonne liegt Boris Herrmann an dritter Position – doch an der Spitze ist es eng. Der deutsche Weltumsegler kann die Ankunft kaum erwarten.