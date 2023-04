Boris Herrmann beim Ocean Race Erst die Tortur, dann der Triumph

Der Moment, als die Rennleitung bestätigt, dass die Crew der Malizia Sea Explorer als Erster die Ziellinie überquert hat – bei der 3. und härtesten Etappe des Ocean Race. Buchstäblich mit letzter Kraft – nach 34 Tagen, 17 Stunden, 10 Minuten und 28 Sekunden.

Boris Herrmann, Team Malizia

»Wir sind unglaublich glücklich. Es ist noch ein bisschen. Wir müssen es erst noch realisieren, nach diesen ganzen Problemen, die wir am Anfang der Etappe hatten. Jetzt hier als Sieger zu stehen, ist unglaublich. «

Tatsächlich hat der Sieg auf der Königsetappe etwas von einer wundersamen Wiederauferstehung. Denn als sich die fünf Teams am 26. Februar auf die 14,714 Seemeilen lange Reise von Kapstadt, Südafrika nach Itajai in Brasilien machten , ahnten Boris Herrmann und seine Crew natürlich nicht, welch Achterbahn-Fahrt Ihnen bevorstand. Von Anfang an war die Tour eine Tortur mit ständigen Auf's und Ab's. Schon kurz nach dem Start verlor die Seaexplorer ein Vordersegel. Kaum war das behoben, der nächste Rückschlag: Diesmal war der Mast beschädigt. Das Rennen schien gelaufen.

Boris Herrmann, Team Malizia

»Wir hatten ja ganz am Anfang der Etappe den Mast, einen Riss im Mast, den wir reparieren mussten. In dem Moment wollten wir einfach nur ankommen und haben uns gesagt, wenn wir ankommen, werden wir unheimlich stolz sein. Und jetzt sind wir wirklich stolz, angekommen zu sein, aber das auch noch an erster Stelle. Das hätten wir nie gedacht. «

Denn nach den anfänglichen Problemen rauften sich Boot und Crew zusammen. Bei zunehmenden Wind startete das Team eine beeindruckende Aufholjagd – und lieferte sich fortan einen intensiven Kampf mit dem Schweizer Team Holcim-PRB. Am mystischen Kap Horn hat die Sea Explorer schließlich die Bootspitze vorn. Ein unglaublicher Moment. Doch damit war das Drama um Herrmann und seine Mannschaft nicht vorbei. Der Aufprall einer Monsterwe lle schleudert das schlafende Crewmitglied Rosalin Kuiper aus der Koje. Die Niederländerin ist ausgeknockt, die Folgen: Kopfverletzung und Gehirnerschütterung. Schmerzhaft, aber es hätte schlimmer kommen können.

Rosalin Kuiper

»Ich werde jetzt viel schlafen, um mich so schnell wie möglich zu erholen. Und gut wieder zurückzukommen. «

Schon am nächsten Morgen ging es ihr wieder so gut, dass sie mit ins Geschehen eingreifen konnte. Nahezu unfassbar, was sich im Schlussspurt auf Itajaí abspielt. Ein Matchrace auf der Zielgeraden – und das nach einer Weltumsegelung. Die Malizia Seaexplorer erweist sich dabei als das schnellste und trotz aller Unglücke zuverlässigste Boot.

Boris Herrmann, Team Malizia

»Das Schiff ist extrem sicher und kommt gut durch die See und nicht nur das. Es geht ja nicht nur um Geschwindigkeit, geht auch um Sicherheit. Und wenn du die anderen Schiffe dir anguckst, die dann manchmal so untertauchen und dann umkippen und so weiter. Da würde ich nicht gerne mit losfahren. «

Jetzt wird erstmal gefeiert – und dann regeneriert. Die erste salzfreie Dusche bei der Siegerehrung dürfte schon besonders gut geschmeckt haben. In drei Wochen geht es dann auf die vierte Etappe des Ocean Race. Von Brasilien nach Newport in den USA.