Sie scheinen auf den Foils zu fliegen – auf den roten Tragflächen der 18 Meter langen Einrumpf-Segelyachten, die sich derzeit beim Ocean Race ein Rennen über die Weltmeere liefern. Fünf Teams nehmen an der Regatta teil, am Sonntag sind sie in Kapstadt zur dritten Etappe gestartet. 40 Tage werden die Teams nun auf See sein.

Richard Brisius, Rennleitung Ocean Race:

»Die dritte Etappe des Ocean Race ist die Mutter aller Etappen dieses Rennens seit 1973. Nie zuvor gab es eine längere und härtere Etappe. Und sie führt an den drei großen Kaps vorbei: dem Kap der Guten Hoffnung, dem Kap Leeuwin und Kap Hoorn.«

Eine Herausforderung, wie Boris Herrmann sie liebt. Der Skipper mit seiner »Malizia Seaexplorer«. Und schon zwei Tage nach dem Start hat das Team einen Rückschlag erlitten. Am Dienstagabend ist kurz vor Sonnenuntergang das Vorsegel heruntergekommen. Über eine Stunde musste das Problem bei hohen Wellen behoben werden. Dabei wurde die »Malizia« rückwärts getrieben und verlor neben dem Segel auch mindestens 20 Seemeilen. Weiter passiert ist zum Glück aber nichts. Für Boris Herrmann gehören solche Zwischenfälle zum Geschäft. Viele fieberten mit, als er vor zwei Jahren als erster deutscher Segler bei der Regatta Vendée Globe eine Nonstop-Weltumrundung schaffte. 80 Tage und mehr als 45.000 Kilometer allein auf der Jacht – ob bei heftigen Stürmen, eisiger Kälte oder tagelanger Hitze. Selbst für Extremsegler eine Herausforderung. Als Herrmann in den Zielhafen von Les Sables-d'Olonne einlief, hatte er Segelgeschichte geschrieben, auch wenn er den Gesamtsieg wegen der Kollision mit einem Trawler verpasste und am Ende auf Platz fünf lag. Mit neuem Schiff und einer Crew wagt Herrmann nun erneut die Weltumseglung. So läuft die aktuelle Mammutetappe: Von Kapstadt aus durch das Südpolarmeer entlang der Eisgrenze, die aus Sicherheitsgründen nicht überquert werden darf. 23.613 Kilometer. Nonstop. Links am Kap Hoorn vorbei bis ins Ziel nach Itajai in Brasilien. Das Auslaufen am 26. Februar in Kapstadt – vor dem Team liegen harte Wochen. Zu fünft eingepfercht auf der Fläche einer Einzimmerwohnung – wo es permanent rumpelt und wackelt.

Boris Herrmann, Team Malizia:

»Wir segeln gleich erst mal am Wind eine Weile. Das wird ziemlich hart und ruppig. Ziemlich schnell auch, über 30 Knoten Wind und hohe Geschwindigkeiten, Seegang. Dieser Agulhasstrom, der südlich vom Kap der Guten Hoffnung ist, mit dem haben wir es zu tun. Und dann haben wir eine große Leichtwindzone, die wir passieren müssen. Und erst danach sind wir dann wirklich im Südpolarmeer, wo ich auch bei der Vendée Globe langgesegelt bin. Da müssen wir erstmal hinkommen, und das ist nicht so leicht. Ich hoffe, dass wir da ungefähr als Flotte gleichzeitig ankommen, weil der, der dort zuerst sein wird, der wird einen großen Vorsprung erlangen.«

Boris Herrmann hat wieder die Leitung an Bord der Malizia übernommen, nachdem er auf der zweiten Etappe aussetzen musste. Der Extremsegler aus Hamburg hatte sich kurz nach dem Regattastart beim Essen kochen den Fuß verbrüht.

Boris Herrmann, Team Malizia:

»Dieses Rennen war jetzt wichtig für mich, die Zeit zu nehmen, damit mein Fuß heilen kann. Das hat auch geklappt. Der Fuß ist jetzt super. Also noch nicht 100 Prozent, aber zur nächsten Etappe werde ich 100 Prozent am Start sein, ohne Einschränkungen.«

Boris Herrmann und die Niederländerin Rosalin Kuiper, der einzigen Frau an Bord, checken die Lage. In den eineinhalb Woche in Kapstadt wurde die Hightech-Yacht generalüberholt. Zudem wurde versucht, den Lärm des Schiffes zu reduzieren. Insgesamt besteht das Ocean Race aus sieben Etappen. Das Rennen endet mit dem großen Finale in Genua. Die Ankunft des führenden Teams wird für den 1. Juli erwartet. Boris Herrmann rechnet sich und seiner Crew gute Chancen auf den Gesamtsieg aus. Es wäre erst der zweite deutsche Sieg in der fünfzigjährigen Geschichte der Extremregatta.