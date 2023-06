Am Dienstag erreichte Malizia den Zielhafen bei extrem leichten Winden um 13.17 Uhr, an dem dritten Rang in der Gesamtwertung änderte dies nichts mehr.

Jury entscheidet für Gesamtsieg

»Es herrschte Anspannung bis zum Schluss, aber jetzt ist es geschafft. Super cool«, sagte der 42-jährige Herrmann. Danach sprang er mit seinem gesamten Team von Bord der »Malizia – Seaexplorer« ins Ligurische Meer.