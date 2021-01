Boris Herrmann schildert Havarie »Plötzlich sah ich die riesige Bordwand«

Boris Herrmann war geschockt, als seine Rennjacht bei der Vendée Globe ohne Vorwarnung einen Fischtrawler rammte. Kurz nach dem Crash sprach er in die Bordkamera, was ihm in diesen Augenblicken durch den Kopf ging.

Ein Video von Eckhard Klein